«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа
«Газпром» сократил поставки газа в Италию, сообщает пресс-служба итальянской энергетической компании Eni.
В сообщении говорится, что от российской компании было получено уведомление об ограниченном сокращении поставок газа примерно на 15% на день среды.
«Причины сокращения не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», - отметили в итальянской компании.
Ранее в «Газпроме» заявили о сокращении объёмов поставок газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта, сообщает RT.
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