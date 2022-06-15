«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа

«Газпром» сократил поставки газа в Италию, сообщает пресс-служба итальянской энергетической компании Eni.

«Газпром» объявил о приостановке поставок газа Shell и датской Orsted

В сообщении говорится, что от российской компании было получено уведомление об ограниченном сокращении поставок газа примерно на 15% на день среды.

«Причины сокращения не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», - отметили в итальянской компании.

Ранее в «Газпроме» заявили о сокращении объёмов поставок газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИталияРоссийский ГазГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры