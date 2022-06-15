«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа

В сообщении говорится, что от российской компании было получено уведомление об ограниченном сокращении поставок газа примерно на 15% на день среды.

«Причины сокращения не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», - отметили в итальянской компании.

Ранее в «Газпроме» заявили о сокращении объёмов поставок газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта, сообщает RT.