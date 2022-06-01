Цены - «космос»: Европе и Азии предрекли «ожесточенную борьбу» за газ

Накануне телекомпания CNN со ссылкой на аналитиков консалтинговой фирмы Rystad Energy сообщила, что погоня Европы за альтернативами российскому газу может привести к наступлению глобального энергетического кризиса к зиме.

«Европа пока не отказалась от российского газа, и большинство даже перешло на оплату в рублях. Выпавшие объемы отказников не столь велики, но вместе с попавшими под ответные российские санкции бывшими дочками "Газпрома" это уже существенная величина. Она будет негативно влиять и на закачку газа в ПХГ (подземные хранилища. - прим. НСН), и на снабжение предстоящей зимой. За СПГ в этих условиях развернется ожесточенная борьба между азиатскими рынками и Европой уже этим летом. И зимой она достигнет своего апогея, особенно если торговая война, объявленная Западом России, будет прогрессировать», - сказал Гривач.

По его словам, поставок газа из США в Европу может не хватить, из-за чего цены могут достигнуть чрезвычайно высоких значений.