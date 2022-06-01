Цены - «космос»: Европе и Азии предрекли «ожесточенную борьбу» за газ
Из-за санкций против газовых компаний России у Европы будут большие проблемы с закачкой газа в ПХГ, заявил в эфире НСН Алексей Гривач.
Между азиатскими рынками и Европой к лету развернется настоящая борьба за сжиженный природный газ (СПГ), а к зиме она достигнет своего апогея, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»
Накануне телекомпания CNN со ссылкой на аналитиков консалтинговой фирмы Rystad Energy сообщила, что погоня Европы за альтернативами российскому газу может привести к наступлению глобального энергетического кризиса к зиме.
«Европа пока не отказалась от российского газа, и большинство даже перешло на оплату в рублях. Выпавшие объемы отказников не столь велики, но вместе с попавшими под ответные российские санкции бывшими дочками "Газпрома" это уже существенная величина. Она будет негативно влиять и на закачку газа в ПХГ (подземные хранилища. - прим. НСН), и на снабжение предстоящей зимой. За СПГ в этих условиях развернется ожесточенная борьба между азиатскими рынками и Европой уже этим летом. И зимой она достигнет своего апогея, особенно если торговая война, объявленная Западом России, будет прогрессировать», - сказал Гривач.
По его словам, поставок газа из США в Европу может не хватить, из-за чего цены могут достигнуть чрезвычайно высоких значений.
«Дело в том, что СПГ в Европу из США продают не американцы, а международные трейдеры, которые забронировали мощности по сжижению. Они поставляют газ по ценам, которые сложились на европейских хабах. И потребители его тоже получают по цене хабов, плюс расходы на внутреннюю транспортировку, плюс налоги. Главная проблема, что газа будет физически не хватать и это будет толкать цены в дальний космос», - добавил Гривач.
Также он рассказал, что СПГ с танкеров практически не имеет никаких преимуществ над трубопроводным газом.
«Когда СПГ регазифицировался и поступил в сеть, то ничем (не отличается – прим. НСН). Просто СПГ менее надежный способ снабжения, так как трейдеры могут перенаправить объемы на другие рынки, если там предложат большую цену», - резюмировал Гривач.
В свою очередь заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что под давлением начавшегося энергетического кризиса Европа уже начала сокращать потребление газа, а также заменять его углем.
«В Европе снижается спрос на газ. Отсюда мы можем сделать вывод, что Европа невольно, под давлением того самого энергетического кризиса, сокращает потребление газа. Он стоит слишком дорого, многие промышленные потребители просто не справляются с такой ценовой нагрузкой и прекращают свою деятельность. Примерно тот же процесс происходит и в коммунально-бытовом секторе. Европа собирается продолжать замещать газ углем. Этот процесс начался в 2021 году, происходит он естественным путем под давлением рекордных цен. Они вынуждены замещать дорогой газ чуть менее дорогим углем для производства электроэнергии. Этот процесс будет продолжаться и дальше», - добавил Фролов.
Европейская комиссия после начала Россией специальной военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров к концу года.
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