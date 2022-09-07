Путин заявил, что зерно с Украины направилось в Европу вместо развивающихся стран

Как отметил президент, российская сторона вместе с турецкими коллегами «сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено».

«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — цитирует Путина «Интерфакс».

По словам российского лидера, в беднейшие страны отправилось только два корабля с зерном, отмечает телеканал «360». Путин подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием будет нарастать и грозит гуманитарной катастрофой, пишет Ura.ru.

Российский президент призвал задуматься об ограничении направления вывоза зерна и торгового продовольствия в ЕС и отметил, что посоветуется по этому вопросу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

