Путин заявил, что зерно с Украины направилось в Европу вместо развивающихся стран
Президент Владимир Путин допустил возможность ограничения вывоза зерна с Украины в Евросоюз. Об этом российский лидер заявил в ходе Восточного экономического форума.
Как отметил президент, российская сторона вместе с турецкими коллегами «сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено».
«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — цитирует Путина «Интерфакс».
По словам российского лидера, в беднейшие страны отправилось только два корабля с зерном, отмечает телеканал «360». Путин подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием будет нарастать и грозит гуманитарной катастрофой, пишет Ura.ru.
Российский президент призвал задуматься об ограничении направления вывоза зерна и торгового продовольствия в ЕС и отметил, что посоветуется по этому вопросу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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