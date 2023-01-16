Нашли клиента: США намерены стать крупнейшим экспортером СПГ в мире
Вашингтон уговаривает Евросоюз заключить долгосрочные контракты на поставку природного газа, однако в ЕС хотят более низких цен от американских поставщиков, утверждая, что США выигрывают от энергокризиса.
США готовы обеспечить поставку природного газа в Европу по цене $12/Mmbtu (Mmbtu — британская тепловая единица – ред. НСН), но для этого нужно заключить долгосрочные контракты. Об этом заявил глава EQT Тоби Райс.
«Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu (порядка $380 за тысячу кубометров), и это будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu», — сказал глава крупнейшего производителя газа в США и отметил, что такая цена будет великолепной сделкой, особенно по сравнению с сегодняшними $20 за Mmbtu.
Так, по итогам 2022 года Европейский союз стал главным покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, опередив Китай, Японию и Южную Корею, указывает Financial Times. Наиболее важным партнером для замещения российских газовых поставок Европейская комиссия (ЕК) называла США, которые наряду с Катаром, Австралией и Россией являются крупнейшими производителями СПГ.
В Международном энергетическом агентстве (IEA) отмечали, что в июне прошлого года поставки СПГ из США впервые превысили экспорт «Газпрома» в Европу. При этом Госдепартамент США указывал, что американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта СПГ. Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон мобилизует свои ресурсы по экспорту СПГ для обеспечения нужд Европы.
«Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем (2022) году, 70% нашего экспорта направлено в Европу», — сказал он в интервью болгарскому телеканалу BTV и подчеркнул, что США являются крупнейшим производителем энергетических ресурсов в мире и намерены удерживать эту позицию еще долгое время.
Как сообщало издание The Wall Street Journal, газовые хранилища в ЕС заполнены примерно на 95%. При этом, по прогнозам аналитиков, хотя этой зимой континенту удастся избежать энергетической катастрофы, обеспечить поставки энергоресурса на следующую зиму для государств ЕС станет труднее, так как большая часть поставок из России прекращена, а глобальная конкуренция за ограниченные поставки СПГ растет.
Издание также указывает, что европейские компании обеспокоены из-за энергетической безопасности, потому что не хотят подписывать долгосрочные контракты. Кроме того, европейцы хотят более низких цен от американских поставщиков, утверждая, что США выигрывают от энергокризиса.
Между тем некоторые эксперты сходятся во мнении, что Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок газа и нефти. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходились на поставки в ЕС.
«Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента — и потеряла его точно навсегда», — заявил он в эфире итальянского телеканала Rainews24.
Однако многие специалисты и политики уверены, что масштабные потери и убытки понесет именно Евросоюз. Как отмечал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство в попытке поступиться своими энергетическими интересами в угоду заокеанским «друзьям».
«В потерях Европы виновата ее оголтелая санкционная политика, а также стремление поступиться своими энергетическими интересами в угоду заморским старшим товарищам. Согласно статистическим выкладкам, цена на энергоресурсы для европейских импортеров и в целом потребителей выросла во много раз. А вот Россия, несмотря на сокращение поставок в газовой сфере, получила рекордную выручку и продолжает зарабатывать значительные средства от экспорта и газа, и нефти. Нельзя исключать, что российский газ будет продолжать поступать в Европу, например, через тот же турецкий хаб. Не все страны довольны, когда им предлагают совершить экономическое самоубийство ради непонятных целей», - объяснял Гривач.
Ранее, 19 декабря прошлого года, страны Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ на всех европейских хабах в размере около $2 тысяч за тысячу кубометров. Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года.
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