Нашли клиента: США намерены стать крупнейшим экспортером СПГ в мире

«Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu (порядка $380 за тысячу кубометров), и это будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu», — сказал глава крупнейшего производителя газа в США и отметил, что такая цена будет великолепной сделкой, особенно по сравнению с сегодняшними $20 за Mmbtu.

Так, по итогам 2022 года Европейский союз стал главным покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, опередив Китай, Японию и Южную Корею, указывает Financial Times. Наиболее важным партнером для замещения российских газовых поставок Европейская комиссия (ЕК) называла США, которые наряду с Катаром, Австралией и Россией являются крупнейшими производителями СПГ.

В Международном энергетическом агентстве (IEA) отмечали, что в июне прошлого года поставки СПГ из США впервые превысили экспорт «Газпрома» в Европу. При этом Госдепартамент США указывал, что американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта СПГ. Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон мобилизует свои ресурсы по экспорту СПГ для обеспечения нужд Европы.