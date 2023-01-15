В Катаре сообщили, что возвращение российского газа в ЕС стабилизирует цены

По его словам, российский энергоресурс вернется в ЕС, когда Москве и Брюсселю удастся урегулировать ситуацию, «хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены».

Аль-Кааби считает, что страны Европы ждет непростой период, так как до 2027 года на рынке не будет дополнительных объемов газа.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время за рубежом люди переходят на уголь и дрова. Он также отметил радость россиян, чьи дома и квартиры были недавно подключены к газоснабжению.

