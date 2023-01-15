В Катаре сообщили, что возвращение российского газа в ЕС стабилизирует цены
Возвращение газа из России в Европейский союз поможет стабилизировать цены, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление госминистра энергетики Катара Саада аль-Кааби.
По его словам, российский энергоресурс вернется в ЕС, когда Москве и Брюсселю удастся урегулировать ситуацию, «хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены».
Аль-Кааби считает, что страны Европы ждет непростой период, так как до 2027 года на рынке не будет дополнительных объемов газа.
Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время за рубежом люди переходят на уголь и дрова. Он также отметил радость россиян, чьи дома и квартиры были недавно подключены к газоснабжению.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 102 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 887 / сут.
- Корабль Франции следил за проходом российского фрегата «Адмирал Горшков»
- В Катаре сообщили, что возвращение российского газа в ЕС стабилизирует цены
- Около 80 тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве
- Пять человек пострадали в автоаварии под Мурманском
- Арестович: На жилой дом в Днепре упала ракета из-за ПВО
- Экс-сотрудник Белого дома заявил, что помощь Украине ослабила Европу
- Американский разведчик сообщил, когда Россия победит на Украине
- Полянский: У ГА ООН нет прав для создания спецтрибунала против России
- Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах в доме президента
- Число пострадавших во время стрельбы в Лондоне увеличилось до шести человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru