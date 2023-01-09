Названы основные покупатели российского газа в текущем году
Основной задачей экспорта отечественного газа в текущем году станет наращивание поставок в Китай через газопровод «Сила Сибири», пропускающий газ сверх контрактных значений. Об этом порталу Lenta.ru заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Кроме того, он добавил, что акцент будет делаться на отправку газа в Турцию по «Голубому потоку» и первой нитке «Турецкого потока», а также особое внимание будет уделяться поставкам голубого топлива в южные Балканы и Венгрию по второй нитке «Турецкого потока».
При этом, подчеркнул эксперт, приоритетной задачей для «Газпрома» являются бесперебойные поставки газа для соотечественников, что осложняется приходом рождественских морозов в Центральную Россию.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз в скором времени начнет переговоры по поставкам газа из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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