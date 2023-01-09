Названы основные покупатели российского газа в текущем году

Основной задачей экспорта отечественного газа в текущем году станет наращивание поставок в Китай через газопровод «Сила Сибири», пропускающий газ сверх контрактных значений. Об этом порталу Lenta.ru заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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Кроме того, он добавил, что акцент будет делаться на отправку газа в Турцию по «Голубому потоку» и первой нитке «Турецкого потока», а также особое внимание будет уделяться поставкам голубого топлива в южные Балканы и Венгрию по второй нитке «Турецкого потока».

При этом, подчеркнул эксперт, приоритетной задачей для «Газпрома» являются бесперебойные поставки газа для соотечественников, что осложняется приходом рождественских морозов в Центральную Россию.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз в скором времени начнет переговоры по поставкам газа из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортРоссийский Газ
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