Названы основные покупатели российского газа в текущем году

Кроме того, он добавил, что акцент будет делаться на отправку газа в Турцию по «Голубому потоку» и первой нитке «Турецкого потока», а также особое внимание будет уделяться поставкам голубого топлива в южные Балканы и Венгрию по второй нитке «Турецкого потока».

При этом, подчеркнул эксперт, приоритетной задачей для «Газпрома» являются бесперебойные поставки газа для соотечественников, что осложняется приходом рождественских морозов в Центральную Россию.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз в скором времени начнет переговоры по поставкам газа из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

