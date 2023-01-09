ЕП: Евросоюз в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из РФ
Европейский союз в скором времени начнет переговоры по поставкам газа из России, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
По его словам, это может произойти в течение нескольких месяцев. «Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — считает парламентарий.
«Сейчас в Европе зима довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении», — указал Мариани. «Однако европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают», — подчеркнул депутат.
Мариани также сообщил, что депутатам Европейского совета стало труднее добиваться единогласия по вопросам введения новых антироссийских санкций. По его словам, это происходит из-за национальных интересов отдельных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 127 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+3 694 / сут.
- ЕП: Евросоюз в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из РФ
- Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде регионах России
- ЕП: членам Евросовета стало труднее договариваться о новых санкциях
- Эрдоган заявил, что половина украинского зерна оседает в Европе
- В Германии допустили поставки Украине танков Leopard
- Туристов в Таиланд теперь пускают с ПЦР-тестом
- Клишас отреагировал на слова Медведева о законах военного времени
- Президент Бразилии после захвата зданий распорядился задействовать федеральные силы
- Эрдоган сообщил, кому выгоден конфликт вокруг Украины
- Перечислены эффективные занятия для возвращения в рабочий ритм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru