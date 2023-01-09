ЕП: Евросоюз в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из РФ

По его словам, это может произойти в течение нескольких месяцев. «Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — считает парламентарий.

«Сейчас в Европе зима довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении», — указал Мариани. «Однако европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают», — подчеркнул депутат.

Мариани также сообщил, что депутатам Европейского совета стало труднее добиваться единогласия по вопросам введения новых антироссийских санкций. По его словам, это происходит из-за национальных интересов отдельных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

