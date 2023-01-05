Стоимость газа в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года
5 января 202310:38
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $700 за 1 тыс. куб. м, цены снизились до этой отметки впервые с сентября 2021 года.
На открытии торгов на лондонской бирже ICE февральские фьючерсы на газ на хабе TTF подешевели до $696,4 за тысячу кубометров.
Однако к 10:12 мск стоимость топлива поднялась до $726,3 за 1 тыс. куб. м.
Накануне цены на газ упали ниже $750 за тысячу кубометров, напоминает Ura.ru. Такое снижение было зафиксировано впервые с ноября 2021 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru