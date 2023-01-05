Стоимость газа в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года

На открытии торгов на лондонской бирже ICE февральские фьючерсы на газ на хабе TTF подешевели до $696,4 за тысячу кубометров.

Однако к 10:12 мск стоимость топлива поднялась до $726,3 за 1 тыс. куб. м.

Накануне цены на газ упали ниже $750 за тысячу кубометров, напоминает Ura.ru. Такое снижение было зафиксировано впервые с ноября 2021 года.

