В Канаде заявили, что транзит газа через Украину не заменит для ФРГ «Северный поток»

Слова министра приводит агентство Bloomberg. В Киеве пытались убедить Оттаву, что российский трубопровод можно заменить, отмечает РИА ФАН. Однако Уилкинсон назвал нерабочей схему, при которой ФРГ полагалась бы на поставки газа через украинскую территорию как на замену «Северному потоку».

«Суть заключается в том, что ожидаемый поток [газа] в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который [шел] бы по "Северному потоку"», — подчеркнул канадский министр.

По его словам, также есть опасность, что Россия может сократить поставки, пишет Ura.ru. Кроме того, Уилкинсон указал на риски для транзита топлива на фоне боевых действий на Украине.

