Чешский экономист предрек Германии «позорный» запуск «Северного потока-2»

Германия может решиться на «позорный» запуск газопровода «Северный поток-2» на фоне ухудшения ситуации с запасами топлива, считает экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. Об этом пишет чешская газета Lidovky.

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Эксперт считает, что Берлин пойдет на этот шаг из-за засухи, которая препятствует судоходству и снабжению электростанций углем, пишет Ura.ru.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток-2"», — указал Кованда.

Чешский эксперт считает, что трудности Германии — итог «фатального провала» продвигаемой федеральными властями политики «энергоперехода». Действия Берлина «роковым образом» усугубили зависимость ФРГ от российского газа, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводЧехияСеверный Поток-2Германия
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