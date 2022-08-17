Чешский экономист предрек Германии «позорный» запуск «Северного потока-2»

Эксперт считает, что Берлин пойдет на этот шаг из-за засухи, которая препятствует судоходству и снабжению электростанций углем, пишет Ura.ru.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток-2"», — указал Кованда.

Чешский эксперт считает, что трудности Германии — итог «фатального провала» продвигаемой федеральными властями политики «энергоперехода». Действия Берлина «роковым образом» усугубили зависимость ФРГ от российского газа, отмечает «Свободная пресса».

