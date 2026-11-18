В профсоюзе мигрантов раскрыли, кто скрывает доходы иностранных работников
Число мигрантов в России из-за ужесточения налогового контроля снизится незначительно, заявил НСН Ренат Каримов.
Патент подразумевает работу по трудовому договору, поэтому мигрант в любом случае выплачивает налоги, при этом ответственность за предоставление данных о доходах лежит на работодателе, объяснил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Со следующего года трудовых мигрантам, которые не предоставили данные о доходах, будет отказано о выдаче разрешения на работу и патента, а выданные ранее документы будут аннулированы. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января 2027 года, сообщили в миграционной службе МВД РФ. Каримов отметил, что нарушителей в таком случае обяжут покинуть страну, однако среди работающих по патенту мигрантов редко бывают случаи невыплаты налогов.
«Это справедливое нововведение, налоги надо платить. Если патент будет аннулирован, то иностранный гражданин должен выехать за пределы Российской Федерации. За новым патентом он может обратиться только через год с момента аннулирования предыдущего пакета. Но, думаю, что из-за этого пострадает немного мигрантов. Они скрывают данные о своих доходах нечасто, потому что мигранты, чтобы работать в России, должны заключать письменные трудовые договора и уведомлять о заключении таких договоров в течение двух месяцев с момента выдачи патента. Если он не заключит договор, то патент будет аннулирован, и он уедет. Поэтому, два месяца в году он еще может здесь работать без договора, остальные 10 месяцев он работает с трудовым договором», — поделился он.
Таким образом, в случае с пребывающими в России на законных основаниях трудовыми мигрантами ответственность за налоговые отчисления лежит на их работодателях, пояснил Каримов.
«Это все-таки ответственность работодателя. Если трудовой договор заключен, то работодатель удерживает из зарплаты мигранта 13% налога на доходы физических лиц. Он платит страховые взносы в фонды: в социальный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования. Это же работодатель все делает, не мигрант. Отсутствие информации о доходах — это вина работодателя, который эти документы не предоставляет. Либо в договоре указывает меньшую заработную плату, чем мигрант получает, соответственно, и налогов надо платить меньше. Такой недобросовестный работодатель может быть в самых разных сферах», — отметил он.
Ранее член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге объясняла НСН, что даст введение налога за находящихся в России членов семьи мигрантов.
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