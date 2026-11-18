Таким образом, в случае с пребывающими в России на законных основаниях трудовыми мигрантами ответственность за налоговые отчисления лежит на их работодателях, пояснил Каримов.

«Это все-таки ответственность работодателя. Если трудовой договор заключен, то работодатель удерживает из зарплаты мигранта 13% налога на доходы физических лиц. Он платит страховые взносы в фонды: в социальный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования. Это же работодатель все делает, не мигрант. Отсутствие информации о доходах — это вина работодателя, который эти документы не предоставляет. Либо в договоре указывает меньшую заработную плату, чем мигрант получает, соответственно, и налогов надо платить меньше. Такой недобросовестный работодатель может быть в самых разных сферах», — отметил он.

Ранее член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге объясняла НСН, что даст введение налога за находящихся в России членов семьи мигрантов.

