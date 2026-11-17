Сенатор Гибатдинов призвал не отменять самозанятость в России
17 ноября 202612:46
Александра Веснина
Самозанятость показала, что люди, которые оказывали услуги и подрабатывали, вышли "в белую" и платили налоги — пусть и небольшие, сказал в пресс-центре НСН Айрат Гибатдинов.
Член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что самозанятость стоит оставить.
«Я за то, чтобы сохранить такую форму, как самозанятость. Она показала, что люди, которые оказывали услуги и подрабатывали, вышли "в белую" и платили налоги — пусть и небольшие. Если сейчас оказать давление на эту форму деятельности, то, я думаю, люди просто уйдут в тень. Например, специалисты, оказывающие юридические, бухгалтерские услуги или услуги по продажам, будут работать без трудовых соглашений — за так называемый "нал". Косметологи, работающие на дому, тоже начали платить налоги, а без режима самозанятости перестанут и снова будут принимать оплату наличными. Это не очень хорошо скажется на экономике страны и пополнении бюджета», — сказал собеседник НСН.
Десятилетний эксперимент самозанятости подходит к концу, вряд ли его будут продлевать, заявил ранее в пресс-центре НСН доктор экономических наук, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин.
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