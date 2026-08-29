«Накопилось много денег»: Зачем в РФ удвоят лимит займов для МФО

Ранее в Центробанке России предложили удвоить лимит займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО), передает RT. Согласно документу, лимит выдачи наличных по одному договору займа предлагается увеличить до 100 тысяч рублей для МФО и до 200 тысяч рублей — для ломбардов. В настоящее время максимум составляет 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, соответственно.

При этом в России в последние годы сильно боролись с нелегальными МФО. По словам Крылова, в указанных изменениях нет необходимости.