«Накопилось много денег»: Зачем в РФ удвоят лимит займов для МФО
Эксперт Сергей Крылов в эфире НСН отметил, что в этом увеличении нет необходимости.
Предложение ЦБ России об увеличении лимита займов наличными для микрофинансовых организаций не связано с борьбой с нелегальными схемами, речь идет только об объемах, но, возможно, просто «накопилось много денег». Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Ранее в Центробанке России предложили удвоить лимит займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО), передает RT. Согласно документу, лимит выдачи наличных по одному договору займа предлагается увеличить до 100 тысяч рублей для МФО и до 200 тысяч рублей — для ломбардов. В настоящее время максимум составляет 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, соответственно.
При этом в России в последние годы сильно боролись с нелегальными МФО. По словам Крылова, в указанных изменениях нет необходимости.
«Сейчас суммы, которые выдавались и предусмотрены законом, действительно малы. Думаю, что это было пролоббировано определенными структурами. Потому что сказать, что в этом была очевидная потребность, — ее нет. От того, что будут больше давать, задолженность не уменьшится, и доходы населения тоже не вырастут. Сумма значения не имеет. Речь больше идет об увеличении объема денежных средств, которые можно будет выдавать. Но это просто объем. Он обычно сопоставляется, например, с инфляцией, с увеличением (стоимости – прим. НСН) продуктовой корзины. А черное или белое (нелегальные сделки – прим. НСН) — это способ, а не размер», - отметил он.
Эксперт считает, что инициатива не связана с борьбой с нелегальными схемами займов.
«Это больше вопрос не правового характера, а финансового. Идея повышения этого порога — криминальные моменты здесь тоже точно не присутствуют. Может быть просто накопилось очень много денег», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель правления региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что законопослушные ломбарды, которые состоят в реестре, в дополнительной регулировке не нуждаются, а вот ужесточить контроль за псевдоломбардами, работающими по ИП, по ее словам, необходимо.
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