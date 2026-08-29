Туск заявил о наступлении критического периода для безопасности Европы и Украины

Польский премьер‑министр Дональд Туск назвал ближайшие семь‑восемь месяцев решающими для безопасности Украины, Польши и Европы в целом.

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Глава правительства подчеркнул, что ситуация в зоне российско‑украинского конфликта достигла переломного момента, поэтому нужно быть готовыми к развитию самых разных сценариев.

Туск отметил противоречивость текущей обстановки: порой у европейских наблюдателей складывается впечатление, что Украина добивается стратегического перевеса, но уже через несколько дней становится ясно — угроза поражения Киева по‑прежнему вполне реальна.

Ранее венгерский журналист Габор Штир сказал НСН, что в антироссийских заявлениях Будапешта нет ничего удивительного, так как новое правительство страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром не расположено к России и выполняет все, что потребуют еврочиновники.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПольшаЕвропаДональд Туск

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