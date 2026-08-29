Туск заявил о наступлении критического периода для безопасности Европы и Украины
Польский премьер‑министр Дональд Туск назвал ближайшие семь‑восемь месяцев решающими для безопасности Украины, Польши и Европы в целом.
Глава правительства подчеркнул, что ситуация в зоне российско‑украинского конфликта достигла переломного момента, поэтому нужно быть готовыми к развитию самых разных сценариев.
Туск отметил противоречивость текущей обстановки: порой у европейских наблюдателей складывается впечатление, что Украина добивается стратегического перевеса, но уже через несколько дней становится ясно — угроза поражения Киева по‑прежнему вполне реальна.
Ранее венгерский журналист Габор Штир сказал НСН, что в антироссийских заявлениях Будапешта нет ничего удивительного, так как новое правительство страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром не расположено к России и выполняет все, что потребуют еврочиновники.
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