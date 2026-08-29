Венгерский блогер выучил русский по песням «Тату», «Зверей» и сериалу «Бригада»

Туроци с юмором отметил, что его «невидимыми» наставниками стали авторы любимых композиций: например, Игорь Матвиенко и Валерий Полиенко (автор текстов для групп «Звери» и «Тату») — они даже не подозревают, что помогли ему освоить русский.



Важным подспорьем в изучении языка стал культовый сериал «Бригада»: блогер много его пересматривал. По мнению Туроци, владение крупными языками открывает доступ к глобальному знанию, тогда как на языках с меньшей аудиторией чаще встречается лишь частное мнение. Дополнительным мотивом послужило и его происхождение: благодаря обширным славянским корням его особенно притягивал русский — как самый масштабный из славянских языков.

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц рассказал НСН, что есть множество примеров отличных фильмов о криминале, где персонажи и вовсе не понесли в конце наказания, но в худшую сторону общество такого рода картины не меняют.

