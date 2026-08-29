Венгерский блогер выучил русский по песням «Тату», «Зверей» и сериалу «Бригада»

Венгерский блогер Рихард Туроци, который ведёт востребованный YouTube‑канал с новостями и материалами о России, поделился с РИА «Новости» историей освоения русского языка. Он подчеркнул, что обходился без специализированных курсов — ключевую роль в изучении сыграли музыка и телесериалы.

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Туроци с юмором отметил, что его «невидимыми» наставниками стали авторы любимых композиций: например, Игорь Матвиенко и Валерий Полиенко (автор текстов для групп «Звери» и «Тату») — они даже не подозревают, что помогли ему освоить русский.

Важным подспорьем в изучении языка стал культовый сериал «Бригада»: блогер много его пересматривал. По мнению Туроци, владение крупными языками открывает доступ к глобальному знанию, тогда как на языках с меньшей аудиторией чаще встречается лишь частное мнение. Дополнительным мотивом послужило и его происхождение: благодаря обширным славянским корням его особенно притягивал русский — как самый масштабный из славянских языков.

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