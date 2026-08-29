СМИ: Выручка Монеточки* за рубежом упала вдвое

Покинув Россию, Елизавета Гырдымова (настоящее имя исполнительницы) занялась развитием своего дела за границей. В Литве она оформила компанию Monetochka MB, специализирующуюся на сценической деятельности, — Гырдымова выступает в ней в роли руководителя.



Согласно данным «Базы», в 2024 году выручка компании составила не менее €560,8 тысячи (примерно ₽56,1 млн) — это результат как минимум 27 концертов. В 2025 году артистка провела уже не менее 36 выступлений, но доход упал до €285,5 тысячи (₽27,5 млн). Таким образом, несмотря на увеличение количества концертов, финансовые показатели снизились почти вдвое. При этом расходы компании оказались существенными: порядка ₽64,8 млн ушло на организацию концертов и сопутствующие траты, ещё ₽8 млн — на уплату налогов.



Тем не менее снижение выручки в прошлом году не обязательно повторится в 2026‑м. Только за первые шесть месяцев года Монеточка дала свыше 15 концертов. Кроме того, её трек «Монополия» прозвучал в фильме «Человек‑паук: Новый день». Артистка подтвердила, что вела переговоры с представителями Marvel — стороны подписали соглашение. Сумма вознаграждения за использование композиции может исчисляться десятками тысяч долларов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что российская музыка попадает в зарубежные кинопроекты не из-за раскрутки и политики, а благодаря качеству музыки и личной заинтересованности режиссёра.

