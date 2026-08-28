Центробанк предложил удвоить лимит займов наличными для МФО
Центробанк РФ предложил удвоить лимит займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом со ссылуой на проект указания регулятора сообщает RT.
Согласно документу, лимит выдачи наличных по одному договору займа предлагается увеличить до 100 тысяч рублей для МФО и до 200 тысяч рублей - для ломбардов. В настоящее время максимум составляет 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, соответственно.
Кроме того, Центробанк предлагает поднять лимиты выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) с 300 тысяч рублей до одного млн рублей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам зачастую не хватает небольших сумм до зарплаты, поэтому они обращаются в МФО, а не в банки.
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