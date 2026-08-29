«Можно проиграть»: Популярность иммерсивных заведений объяснили сокращением числа посетителей
Ресторатор Сергей Миронов в эфире НСН заметил, что растет не спрос на киноужины и шахматные кафе, а предложения бизнесменов.
Рост популярности иммерсивных заведений в Москве вызван спадом посещаемости ресторанов, предприниматели пытаются привлечь так посетителей, но это не всегда срабатывает и окупается, иногда рестораны из-за шоу теряют клиентов. Об этом в беседе с НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что летом 2026 года в Москве новую волну популярности обрели иммерсивные заведения: киноужины, шахматные кафе и рестораны-театры. По данным источника, особую популярность у посетителей набирают киноужины, когда блюда подают синхронно с событиями на экране, и то, что едят герои фильма, появляется на столе у гостей. Однако, по словам Миронова, растет не спрос на такие заведения, а именно предложения рестораторов.
«Не могу сказать, что растет спрос, — растет предложение. Ресторанный рынок испытывает спад. Людей становится меньше, и многие рестораны стараются найти какие-то дополнительные фишки, дополнительные способы привлечения, какую-то мотивацию для гостей, чтобы они туда пришли. Поэтому это не спрос, а предложение, которое нарастает у ресторанов, и у кого-то это срабатывает. Но многие рестораны как не работали, так и не работают, и у них только убытки от этих мероприятий», - объяснил он.
Омбудсмен заметил, что иногда такой формат может даже отпугнуть посетителей.
«Целевая аудитория таких заведений — обычные гости, которых таким образом пытается заинтересовать ресторан. Здесь есть и плюс, и минус. То есть кто-то ходит на событие, кому-то это интересно. А кто-то наоборот приходил в ресторан посидеть с девушкой, комфортно провести время, и им этот интерактив вообще не нужен. И они вообще перестают ходить в этот ресторан и выбирают другой, потому что они приходили туда для другого. Поэтому здесь можно как выиграть, так и проиграть», - отметил Миронов.
При этом ресторатор добавил, что на смену этому тренду придут новые идеи предпринимателей о том, как привлечь посетителей.
«Этот формат не всегда окупается. Иногда он создает другую проблему, когда пятница-суббота очень долгая посадка из-за неотменяемости стола, и часто люди, приходящие на подобный формат, могут просто не поесть нормально — попить какие-то коктейльчики и просто посидеть. Есть рестораны, которые на этом выигрывают, но есть, где ничего не срабатывает. Но эта мода устойчива. Это черта предпринимателя: когда у него не хватает выручки, и упала прибыль, либо ее нет — он придумывает что-то новое. Сегодняшний тренд (на иммерсивные заведения – прим. НСН) вызван именно спадом гостей. Пока спад существует, все время будет придумываться что-то новое», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Миронов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что премиальные рестораны и фастфуд легче переживают кризис, больше всего закрываются заведения из среднего ценового сегмента.
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