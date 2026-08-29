«Можно проиграть»: Популярность иммерсивных заведений объяснили сокращением числа посетителей

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что летом 2026 года в Москве новую волну популярности обрели иммерсивные заведения: киноужины, шахматные кафе и рестораны-театры. По данным источника, особую популярность у посетителей набирают киноужины, когда блюда подают синхронно с событиями на экране, и то, что едят герои фильма, появляется на столе у гостей. Однако, по словам Миронова, растет не спрос на такие заведения, а именно предложения рестораторов.

«Не могу сказать, что растет спрос, — растет предложение. Ресторанный рынок испытывает спад. Людей становится меньше, и многие рестораны стараются найти какие-то дополнительные фишки, дополнительные способы привлечения, какую-то мотивацию для гостей, чтобы они туда пришли. Поэтому это не спрос, а предложение, которое нарастает у ресторанов, и у кого-то это срабатывает. Но многие рестораны как не работали, так и не работают, и у них только убытки от этих мероприятий», - объяснил он.