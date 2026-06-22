Ломбарды в России ждет массовое закрытие

Около половины участников рынка завершили прошлый год с отрицательной или околонулевой прибылью. Это связано с дорогим фондированием и введением лимитов на максимальную ставку, установленных Банком России. Из-за ужесточения условий выдачи займов в банках и микрофинансовых организациях некоторые россияне могут стать клиентами ломбардов. Однако, как считают эксперты, приток не будет большим.

Количество договоров в ломбардах в 2026 году может вырасти на 15%, а в следующем году — на 30–40%. Однако приток новых заемщиков не спасет малые компании, ускорив их уход с рынка: клиенты будут выбирать крупные сети с узнаваемым брендом и выгодными условиями.

Часть игроков, не выдержав конкуренции, уйдет в теневой сектор, что несет риски для заемщиков — от кабальных условий договоров до потери заложенного имущества.

Законопослушные ломбарды, которые состоят в реестре, в дополнительной регулировке не нуждаются, а вот ужесточить контроль за всякими псевдоломбардами, работающими по ИП, необходимо. Об этом НСН рассказала председатель правления региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок.

