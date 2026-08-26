«Перехватить до зарплаты»: Рост ставок по микрозаймам не угрожает финансовой системе
Суть коротких займов в том, чтобы быстро получить небольшие средства на какие-либо нужды и в кратчайшие сроки их вернуть, заявил НСН Юрий Грибанов.
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов в беседе с НСН отметил, что не видит угрозы для финансовой системы в резком скачке ставок по микрозаймам и предпосылок для массового перехода заемщиков к нелегальным кредиторам из-за увеличения полной стоимости таких кредитов.
Полная стоимость кредитов сроком до 60 дней во втором квартале года в среднем по рынку достигла 247% годовых, за год ставки выросли на 27 п. п., следует из данных ЦБ. При этом доля таких кредитов за этот же период снизилась более чем втрое, достигнув 18% от общего числа выдач, пишут «Известия». Грибанов уверен, что серьезной угрозы для рынка такой резкий рост показателя не создаст.
«В том, что цена на микрозаймы высокая, нет ни новости, ни удивления, потому что в целом модель таких займов работает только в том случае, если эффективная ставка займа исчисляется сотнями процентов. Этот продукт так устроен, что, если мы перейдем к абсолютным значениям, то будем оперировать десятками тысяч рублей, то есть достаточно компактными, небольшими суммами, которые в абсолютном значении не выглядят неподъемными даже для относительно небогатых людей. И суть этих продуктов в том, чтобы быстро дать возможность людям перехватить до зарплаты, до получения какого-то дохода, чтобы решить свою насущную потребность здесь и сейчас. Поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы или повода беспокоиться ни Центральному Банку, ни конечным потребителям», — поделился мнением собеседник НСН.
При этом аналитик не считает, что данная ситуация как-либо повлияет на рост нелегальных финансовых организаций, хотя отмечает, что этот сегмент в любом случае будет находить своих клиентов.
«Центральный Банк часто говорит о том, что его волнует возможное развитие сценария, когда недоступность кредитования и займов в официальных источниках, в банках и микрофинансовых организациях, заставит конечных клиентов обращаться к "серым" или даже "черным" организациям. Мы такую статистику не ведем, но из того, что видим и слышим от коллег по цеху и от самого Центробанка, какого-то повального интереса к темным кредиторам сейчас нет. Но также нельзя отрицать, что они существуют, они продолжат существовать и находить своих клиентов, и полностью это неприглядная сфера бизнеса не исчезнет. Но важно, чтобы она оставалась маргинальной, оставалась в подполье, чтобы ей пользовался только ограниченный круг людей, которые по каким-то причинам либо не может себе позволить другие формы займов, либо просто настолько маргинальны, что не представляет себе источников для кредитования нигде, кроме таких сомнительных организаций», — отметил Грибанов.
Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев в беседе с НСН сообщил, что заемщики могут предпочитать нелегальные организации, даже если ставка будет незначительно выше, так как их кредиты более доступны.
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