При этом аналитик не считает, что данная ситуация как-либо повлияет на рост нелегальных финансовых организаций, хотя отмечает, что этот сегмент в любом случае будет находить своих клиентов.

«Центральный Банк часто говорит о том, что его волнует возможное развитие сценария, когда недоступность кредитования и займов в официальных источниках, в банках и микрофинансовых организациях, заставит конечных клиентов обращаться к "серым" или даже "черным" организациям. Мы такую статистику не ведем, но из того, что видим и слышим от коллег по цеху и от самого Центробанка, какого-то повального интереса к темным кредиторам сейчас нет. Но также нельзя отрицать, что они существуют, они продолжат существовать и находить своих клиентов, и полностью это неприглядная сфера бизнеса не исчезнет. Но важно, чтобы она оставалась маргинальной, оставалась в подполье, чтобы ей пользовался только ограниченный круг людей, которые по каким-то причинам либо не может себе позволить другие формы займов, либо просто настолько маргинальны, что не представляет себе источников для кредитования нигде, кроме таких сомнительных организаций», — отметил Грибанов.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев в беседе с НСН сообщил, что заемщики могут предпочитать нелегальные организации, даже если ставка будет незначительно выше, так как их кредиты более доступны.

