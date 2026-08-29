Цыганов рассказал о работе над первым альбомом группы «МЕ4ТА»

Цыганов подтвердил, что коллектив заключил контракт с музыкальным лейблом и планирует выпустить первые треки до конца года. При этом детали — в том числе название альбома и имя дистрибьютора — пока не раскрываются.

Интерес к рок‑музыке у Евгения возник задолго до поступления в театральный институт. Ещё в студенческие годы он основал группу «Гренки» — в состав вошли его однокурсник Паша Баршак и барабанщик Михаил Яцков. Коллектив выпустил один альбом, но в 2000‑х годах прекратил существование.

Ранее Цыганов рассказал в эфире НСН о влиянии на его творчество русского рока и альтернативы, возвращении к «заводским настройкам» и раскрыл, над чем работает в кино.

