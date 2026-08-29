Цыганов рассказал о работе над первым альбомом группы «МЕ4ТА»

Рок‑группа «МЕ4ТА», лидером которой является актёр Евгений Цыганов, работает над новым альбомом. Об этом артист рассказал в интервью изданию «Правила жизни» во время показа отреставрированной версии фильма Павла Лунгина «Ветка сирени» в кинотеатре «Художественный».

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Цыганов подтвердил, что коллектив заключил контракт с музыкальным лейблом и планирует выпустить первые треки до конца года. При этом детали — в том числе название альбома и имя дистрибьютора — пока не раскрываются.

Интерес к рок‑музыке у Евгения возник задолго до поступления в театральный институт. Ещё в студенческие годы он основал группу «Гренки» — в состав вошли его однокурсник Паша Баршак и барабанщик Михаил Яцков. Коллектив выпустил один альбом, но в 2000‑х годах прекратил существование.

Ранее Цыганов рассказал в эфире НСН о влиянии на его творчество русского рока и альтернативы, возвращении к «заводским настройкам» и раскрыл, над чем работает в кино.

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ФОТО: РИА Новости
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