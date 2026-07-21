Дожить до зарплаты: Депутат Кирьянов объяснил рекордные кредиты в МФО

Артем Кирьянов заявил НСН, что фиксируется нежелание банковской структуры идти навстречу людям и заниматься кредитованием в небольших объемах.

Россиянам зачастую не хватает небольших сумм до зарплаты, поэтому они обращаются в МФО, а не банки, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Россияне всё активнее пользуются кредитными линиями от МФО — аналогом банковских кредиток. По данным ЦБ, за I квартал 2026-го граждане задолжали по таким продуктам 86 млрд рублей. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия». Кирьянов объяснил, с чем связана такая статистика.

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«Во-первых, эта ситуация говорит о том, что людям не хватает небольших сумм, чтобы, грубо говоря, дожить от зарплаты до зарплаты. Займы носят такой характер. Во-вторых, это нежелание банковской структуры идти навстречу людям и заниматься кредитованием в небольших объемах. И процедура этому не способствует, такой формат поэтому у нас сохраняется. Но надо отметить, что правительство действует в логике жесткого уменьшения фиксации прибыли микрофинансовых организаций, недопустимости неразумного превышения выплат над телом долга. Мы за последний созыв серьезно ужесточили требования к МФО», - рассказал он.

Людям нужны легальные и, главное, доступные источники кредитования для закрытия базовых потребностей, а когда их нет, они обращаются к нелегальным кредиторам. Об этом НСН рассказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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