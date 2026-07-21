Россиянам зачастую не хватает небольших сумм до зарплаты, поэтому они обращаются в МФО, а не банки, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Россияне всё активнее пользуются кредитными линиями от МФО — аналогом банковских кредиток. По данным ЦБ, за I квартал 2026-го граждане задолжали по таким продуктам 86 млрд рублей. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия». Кирьянов объяснил, с чем связана такая статистика.