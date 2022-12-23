«Наказание для Европы»: Россия готова рисковать в ответ на нефтяной потолок
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва запретит поставки всем «ограничителям», несмотря на возможное понижение добычи. Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах в конце декабря.
Москва готовится принять ответные меры на введение потолка цен на нефть. О том, что Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения ограничения, сегодня вновь напомнил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что на этом фоне Россия готова идти на понижение частичной добычи. По его словам, Москва может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. баррелей в сутки (5-7%).
Новак уточнил, что этот объем незначительный, но «такие риски существуют».
Вчера Владимир Путин уточнил дату подписания закона, предусматривающего ответные меры на принятие потолка цен на нефть из России. По словам президента, это случится 26 или 27 декабря.
Путин отметил, что Россия не понесла никаких потерь от установленного западными странами лимита цен на нефть. Однако глава государства подчеркнул, что введение ограничений на цену и газа, и нефти «ни к чему хорошему не приведет».
Напомним, что потолок цен на нефть, введенный государствами G7, ЕС, Норвегией и Австралией, вступил в силу 5 декабря и составляет 60 долларов за баррель. Под его действие попал транзит российской нефти в третьи страны. Также предполагаются ограничения по предоставлению услуг организациями из стран, принявших данные меры.
Уже в январе Евросоюз пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.
При этом российская сторона уверена, что Запад поступает неразумно, вводя подобные ограничения, так как они затронут весь рынок. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых энергоресурсах из России, теперь же Европа «сама себя наказала», попав под влияние США.
«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы указал и на то, что сегодня ЕС теряет свою промышленность, заводы закрываются, некоторые предприятия вынуждены переносить мощности в другие государства.
Аналитики рынка по-разному оценивают последствия введенного ограничения и ответа Москвы. Так, Foreign Policy сообщает, что максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы РФ, но при этом ударит по европейцам.
По данным издания, в последние годы сырье из России продавалось в среднем за 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала кризиса вокруг Украины сократились вдвое. При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу «потолка» упала до 76 долларов.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал в интервью НСН два варианта ответа России на введение потолка цен на нефть.
«Видимо, будет введен запрет на поставку нефти в те страны, которые официально присоединились к потолку цены. Однако это в основном демонстративная мера, так как эти государства либо уже не покупают российскую нефть, либо вообще никогда ее не покупали. Единственная страна, по которой такая мера хоть как-то ударит, — это Япония, связанная сегодня с Россией проектом «Сахалин-2», - говорил он.
Собеседник НСН отметил, что еще одной мерой может стать запрет привязки ценообразования к потолку цены. Юшков добавил, что в России нет полномочий ни у президента, ни у правительства указывать нефтяным компаниям объем добычи нефти.
«Не исключено, что президент может собрать глав нефтяных компаний и дать указание привязывать ценообразование к потолку цены. Это было бы действенной мерой. При это важны официальные ограничения, чтобы никому не дать повода подумать, что Россия согласилась с потолком цены», — указал он.
При этом Юшков подчеркнул, что нынешний потолок цен выгоден для России.
«Нас некому заменить на мировом рынке. Иначе был бы введен не потолок цен, а полное эмбарго, как изначально и сделали американцы в марте 2022 года. Так как европейцы и американцы хотят низкой стоимости нефти, то они принимают довольно мягкое решение по потолку цен», — подытожил он.
В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял, что Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения. По его словам, для России важнее основные покупатели в Азии и Африке.
«Большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать»,-говорил он.
Если Россия в ответ ограничит поставки нефти на мировой рынок, то от этого выиграет ОПЕК+ и другие производители, являющиеся экспортерами нефти, заявил ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- НМ ЛНР: ВСУ перебросили инженерные подразделения на краснолиманское направление
- Режим ограничения полетов в ряде регионов России продлили до 2 января
- СМИ: В США призвали снять с продажи «ТераФлю» из-за неэффективности
- Марочко рассказал об установке украинских постов ПВО на крышах высоток Артемовска
- СМИ: В ЛНР спецслужбы обнаружили схроны украинских диверсантов
- Посол Индии рассказал о планах Моди встретиться с Путиным в следующем году
- В посольстве заявили, что попытки США подорвать технологическое развитие России потерпят неудачу
- СМИ: Визит Путина в Свердловскую область может быть отменен
- Новак: Россия не будет продавать нефть в страны, требующие соблюдения потолка цен
- Пригожин назвал «домыслами» заявления США о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru