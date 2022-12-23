«Наказание для Европы»: Россия готова рисковать в ответ на нефтяной потолок

Москва готовится принять ответные меры на введение потолка цен на нефть. О том, что Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения ограничения, сегодня вновь напомнил вице-премьер РФ Александр Новак.



Он отметил, что на этом фоне Россия готова идти на понижение частичной добычи. По его словам, Москва может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. баррелей в сутки (5-7%).

Новак уточнил, что этот объем незначительный, но «такие риски существуют».

Вчера Владимир Путин уточнил дату подписания закона, предусматривающего ответные меры на принятие потолка цен на нефть из России. По словам президента, это случится 26 или 27 декабря.