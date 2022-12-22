Володин: Благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергоресурсах
Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет, попав под влияние США, и лишился социальной стабильности, экономического роста и низких цен. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, благополучие ЕС строилось на дешевых энергоресурсах из России.
«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы указал, что сегодня ЕС теряет свою промышленность, заводы закрываются, некоторые предприятия вынуждены переносить мощности в другие государства.
По словам Володина, за «авантюрную политику» европейских лидеров заплатят обычные граждане, которые не могут изменить ситуацию.
«Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», — заключил политик.
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