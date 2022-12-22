Володин: Благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергоресурсах

Как отметил политик, благополучие ЕС строилось на дешевых энергоресурсах из России.

«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы указал, что сегодня ЕС теряет свою промышленность, заводы закрываются, некоторые предприятия вынуждены переносить мощности в другие государства.

По словам Володина, за «авантюрную политику» европейских лидеров заплатят обычные граждане, которые не могут изменить ситуацию.

«Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», — заключил политик.

