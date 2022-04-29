Набиуллина: ни о каком дефолте речи нет
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в распоряжении министерства финансов России достаточно средств для погашения евробондов, поэтому речи ни о каком дефолте идти не может, сообщают РИА Новости.
При этом она отметила, что трудности возникают, так как проведение платежей зависит от иностранных кредитных учреждений.
«Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что всё это тоже пройдёт и закончится успешно», — добавила Набиуллина.
Ранее глава Центробанка РФ назвала сроки пика инфляции в России.
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