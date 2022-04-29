Набиуллина: ни о каком дефолте речи нет

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в распоряжении министерства финансов России достаточно средств для погашения евробондов, поэтому речи ни о каком дефолте идти не может, сообщают РИА Новости.

При этом она отметила, что трудности возникают, так как проведение платежей зависит от иностранных кредитных учреждений.