Набиуллина: ни о каком дефолте речи нет

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в распоряжении министерства финансов России достаточно средств для погашения евробондов, поэтому речи ни о каком дефолте идти не может, сообщают РИА Новости.

При этом она отметила, что трудности возникают, так как проведение платежей зависит от иностранных кредитных учреждений.

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«Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что всё это тоже пройдёт и закончится успешно», — добавила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка РФ назвала сроки пика инфляции в России.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкМинфин РФДефолтЭльвира Набиуллина
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