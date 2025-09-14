Финансист: Выплата сотруднику при рождении ребенка освобождается от НДФЛ

По его словам, с 1 января предстоящего года компании смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей при рождении, усыновлении ребенка или установлении опеки, при этом НДФЛ и страховые взносы удерживаться не будут. Кроме того, эти затраты не буду облагаться налогом для самого бизнеса.

Данные изменения положительно скажутся на семьях, работодателях и рынке труда. А работодатели обретут новый, более экономичный способ привлекать и удерживать персонал, несмотря на первоначальные затраты.

Ранее президент России Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

