Финансист: Выплата сотруднику при рождении ребенка освобождается от НДФЛ
В России льготы по налогам для выплат сотрудникам при рождении ребенка будут полезны, однако необходимо гарантировать их правильное применение, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаила Косова.
По его словам, с 1 января предстоящего года компании смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей при рождении, усыновлении ребенка или установлении опеки, при этом НДФЛ и страховые взносы удерживаться не будут. Кроме того, эти затраты не буду облагаться налогом для самого бизнеса.
Данные изменения положительно скажутся на семьях, работодателях и рынке труда. А работодатели обретут новый, более экономичный способ привлекать и удерживать персонал, несмотря на первоначальные затраты.
Ранее президент России Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
