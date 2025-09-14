Депутат рассказал, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

По его словам, чтобы получать такую сумму, нужно накопить 630 пенсионных баллов. При этом за год можно получить не более 10 баллов при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов. В результате получается: 43 года стажа до пенсии и 10 лет после нее, когда баллы умножаются на коэффициент 2,32.

Парламентарий предложил копить через негосударственные фонды: если в 30 лет сделать первоначальный взнос в размере 100 тысяч рублей и отчислять ежемесячно по 5 тысяч рублей, то в течение 10 лет можно будет получать по 40 тысяч рублей ежемесячной доплаты к пенсии.

Ранее стало известно, что могут появиться повышенные выплаты к пенсии с 70 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

