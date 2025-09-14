Депутат рассказал, как получить пенсию в 100 тысяч рублей
Для пенсии в размере 100 тысяч рублей нужна зарплата в 230 тысяч рублей и 53 года трудового стажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Мособлдумы Анатолия Никитина.
По его словам, чтобы получать такую сумму, нужно накопить 630 пенсионных баллов. При этом за год можно получить не более 10 баллов при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов. В результате получается: 43 года стажа до пенсии и 10 лет после нее, когда баллы умножаются на коэффициент 2,32.
Парламентарий предложил копить через негосударственные фонды: если в 30 лет сделать первоначальный взнос в размере 100 тысяч рублей и отчислять ежемесячно по 5 тысяч рублей, то в течение 10 лет можно будет получать по 40 тысяч рублей ежемесячной доплаты к пенсии.
Ранее стало известно, что могут появиться повышенные выплаты к пенсии с 70 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат рассказал, как получить пенсию в 100 тысяч рублей
- При взрыве на ж/д в Орловской области погибли трое сотрудников Росгвардии
- В КНР уточнили условия безвизового режима для россиян
- СМИ: Еврокомиссия придумала способ использования активов РФ без их изъятия
- Финансист: Выплата сотруднику при рождении ребенка освобождается от НДФЛ
- СМИ: Между Стуббом и Джонсоном в Киеве разгорелся спор про Украину
- Онищенко заявил, что распространение вируса чикунгунья связано с климатом и туризмом
- Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США
- Врач: Шоколад улучшает качество секса
- Минобороны Украины: В 2026 году потребуется не менее $120 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru