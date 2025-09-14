СМИ: Между Стуббом и Джонсоном в Киеве разгорелся спор про Украину
Лидер Финляндии Александр Стубб и бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон вступили в публичную перепалку, сообщает Iltalehti.
По данным издания, это произошло на конференции в Киеве, на которой обсуждались перспективы Украины в Европейском союзе. Спор произошел из-за гарантий безопасностей для Киева – финский президент напомнил о выходе Великобритании из Евросоюза, а Джонсон упрекнул его в бездействии и пустословии.
Джонсон также задался вопросом, почему «коалиция желающих» не отправляет войска на Украину, предоставив в этом вопросе Москве «право вето».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
