СМИ: Между Стуббом и Джонсоном в Киеве разгорелся спор про Украину

По данным издания, это произошло на конференции в Киеве, на которой обсуждались перспективы Украины в Европейском союзе. Спор произошел из-за гарантий безопасностей для Киева – финский президент напомнил о выходе Великобритании из Евросоюза, а Джонсон упрекнул его в бездействии и пустословии.

Джонсон также задался вопросом, почему «коалиция желающих» не отправляет войска на Украину, предоставив в этом вопросе Москве «право вето».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

