Онищенко заявил, что распространение вируса чикунгунья связано с климатом и туризмом

По его словам, переносчиком вируса являются комары рода Aedes. Первые случаи их появления были зафиксированы в РФ на черноморском побережье из-за потепления климата. В настоящее время отмечается продвижение комаров-переносчиков вируса ближе к центральной России.

Еще один фактор — массовый выезд россиян за границу, в частности в Турцию и Китай, где заболевание зарегистрировано и наблюдается распространение опасной лихорадки.

Ранее Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

