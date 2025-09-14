Онищенко заявил, что распространение вируса чикунгунья связано с климатом и туризмом
Распространение лихорадки чикунгунья по миру, а также завозы в Россию, происходят из-за потепления климата и туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко.
По его словам, переносчиком вируса являются комары рода Aedes. Первые случаи их появления были зафиксированы в РФ на черноморском побережье из-за потепления климата. В настоящее время отмечается продвижение комаров-переносчиков вируса ближе к центральной России.
Еще один фактор — массовый выезд россиян за границу, в частности в Турцию и Китай, где заболевание зарегистрировано и наблюдается распространение опасной лихорадки.
Ранее Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru