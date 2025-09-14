Врач: Шоколад улучшает качество секса

Как заявила врач-диетолог Елена Соломатина, при этом содержание какао-бобов в продукте должно быть не меньше 75%. Также лучше пить крепкий горячий шоколад, а не съедать целую плитку.

Все дело в том, что в нем большое количество полифенолов (антиоксиданты), теобромина (снимает тревожность) и магния (расслабляет и убирает спазмы). Жидкая форма позволяет этим веществам проще всасываться.

Ранее гильдия кондитеров заявила, что 90% шоколада на полках магазинов оказались подделкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

