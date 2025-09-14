Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США

«Напоминаю, что безрассудная демонстрация силы, которую показывают США и Япония и РК своими действиями в неподходящем месте — вблизи КНДР, — неизбежно приведет к негативным для них самих результатам», — заявила она.

Маневры состоятся 15-19 сентября текущего года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерные вооружения. По его словам, ситуация с безопасностью республики становится более серьезной с каждым днем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

