Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, заявила, что в Пхеньяне расценят как продолжение враждебной политики участие Южной Кореи в предстоящих учениях с США и Японией, сообщает ТАСС.

Сестра Ким Чен Ына: Отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата

«Напоминаю, что безрассудная демонстрация силы, которую показывают США и Япония и РК своими действиями в неподходящем месте — вблизи КНДР, — неизбежно приведет к негативным для них самих результатам», — заявила она.

Маневры состоятся 15-19 сентября текущего года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерные вооружения. По его словам, ситуация с безопасностью республики становится более серьезной с каждым днем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

