В КНР уточнили условия безвизового режима для россиян
Новые условия безвизового режима в Китае для россиян распространяются только на въезд по общегражданскому заграничному паспорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное управление по делам миграции.
Въезд с использованием других паспортов и документов, среди которых дипломатический и служебный паспорт, паспорт члена экипажа, моряка не подпадает под действие инициативы китайских властей. Отмечается, что въехать в Китай в рамках безвизового режима можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему биометрическому.
При этом срок действия загранпаспорта на момент предполагаемой даты выезда из КНР должен составлять шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму.
Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
