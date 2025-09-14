В КНР уточнили условия безвизового режима для россиян

Въезд с использованием других паспортов и документов, среди которых дипломатический и служебный паспорт, паспорт члена экипажа, моряка не подпадает под действие инициативы китайских властей. Отмечается, что въехать в Китай в рамках безвизового режима можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему биометрическому.

При этом срок действия загранпаспорта на момент предполагаемой даты выезда из КНР должен составлять шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму.

Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

