Центробанк снизил ключевую ставку до 14%
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на три процентных пункта - с 17% до 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что это стало возможным, так как «риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать».
«Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счёт укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», - отмечается в заявлении.
В Центробанке добавили, что следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор «будет принимать все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности», сообщает RT.
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