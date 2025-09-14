СМИ: Еврокомиссия придумала способ использования активов РФ без их изъятия

Представители ЕК предложили эту идею заместителям глав Минфинов ЕС. В настоящее время решений пока не принято, но официальное предложение может быть оформлено в ближайшее время. Смысл инициативы в том, чтобы обменять российские активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Такой способ не предполагает конфискации активов. ЕС также рассматривает другие варианты изъятия активов.

Ранее глава МИД Бельгии усомнился, что ЕС конфискует российские активы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

