На троих. В газовом союзе Россия конкурирует с Казахстаном и Узбекистаном за выход в Китай

Россия реализует совместно со странами Центральной Азии целую серию перспективных долгосрочных проектов в энергетике. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что, в частности, у России тесный и практический диалог в этой сфере с Казахстаном. Лавров также напомнил, что в Узбекистане дефицит природного газа. Министр подчеркнул, что идут переговоры, чтобы транзитную систему Казахстана использовать для удовлетворения потребностей Ташкента.



Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил о хороших перспективах по наращиванию взаимодействия в газовой сфере между тремя странами. Замминистра выразил уверенность, что стабильные долговременные поставки топлива поспособствуют энергетической безопасности и развитию Центральной Азии.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что Россия, Казахстан и Узбекистан являются конкурентами на китайском рынке.

«Остается под вопросом, что внутри этого газового союза должно быть. Мы и так сотрудничаем довольно активно, в Узбекистане работают российские компании – «Газпром» и «Лукойл». У Казахстана мы скупаем порядка десяти миллиардов кубов газа в год. При этом мы являемся конкурентами на китайском рынке – Россия, Казахстан и Узбекистан», - отметил Юшков.