На троих. В газовом союзе Россия конкурирует с Казахстаном и Узбекистаном за выход в Китай
Россия ищет выход на газовый рынок Китая, сотрудничая с конкурентами – Казахстаном и Узбекистаном, рассказали эксперты рынка.
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан. По словам российского лидера, реализация этого проекта будет полезна для всех трех государств. Узбекистан получит источник энергии, который гарантирует бесперебойную подачу тепла и электричества. Казахстан, в свою очередь, сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов, отметил президент России, считает Путин.
Россия реализует совместно со странами Центральной Азии целую серию перспективных долгосрочных проектов в энергетике. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что, в частности, у России тесный и практический диалог в этой сфере с Казахстаном. Лавров также напомнил, что в Узбекистане дефицит природного газа. Министр подчеркнул, что идут переговоры, чтобы транзитную систему Казахстана использовать для удовлетворения потребностей Ташкента.
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил о хороших перспективах по наращиванию взаимодействия в газовой сфере между тремя странами. Замминистра выразил уверенность, что стабильные долговременные поставки топлива поспособствуют энергетической безопасности и развитию Центральной Азии.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что Россия, Казахстан и Узбекистан являются конкурентами на китайском рынке.
«Остается под вопросом, что внутри этого газового союза должно быть. Мы и так сотрудничаем довольно активно, в Узбекистане работают российские компании – «Газпром» и «Лукойл». У Казахстана мы скупаем порядка десяти миллиардов кубов газа в год. При этом мы являемся конкурентами на китайском рынке – Россия, Казахстан и Узбекистан», - отметил Юшков.
Россия действительно хочет увеличить объемы поставок газа в Китай, используя газопроводы Казахстана и Узбекистана, заявил аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН.
«У нас проблемы с поставками на Запад, которые в 2023 году будут невероятно сокращены. Казахстан и Узбекистан являются участниками проекта Центральная Азия - Китай – система магистральных газопроводов, по которой газ идет из Узбекистана, Казахстана и Туркмении в Китай. Можно было бы и нам принять участие в этом проекте, чтобы расширить наши поставки, так как у нас образовались дополнительные мощности», - рассказал он.
В ноябре прошлого года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана. Объединение необходимо для координации действий при транспортировке газа из РФ по территории республик напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На троих. В газовом союзе Россия конкурирует с Казахстаном и Узбекистаном за выход в Китай
- Россия запустила поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана
- Из-за обстрелов Израиля погибли 40 человек, еще 740 пострадали
- Лидер «Морального кодекса» Мазаев сообщил, что у него диагностировали опухоль
- «У работодателя нет ни единого шанса». Работа ищет вас!
- Минобороны РФ: ПВО в Запорожской области сбили штурмовик Су-25 ВСУ
- Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя России Дмитрия Егорова
- «Аэрофлот» и «Победа» не осуществляют полеты над территорией Израиля
- Особый «союзник» США. В России назвали виновных в палестино-израильском конфликте
- АТОР: В Израиле сейчас находится около 100 российских туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru