Россия запустила поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан.
По словам российского лидера, реализация этого проекта будет полезна для всех трех государств. Так, по словам Путина, Узбекистан получит источник энергии, который гарантирует бесперебойную подачу тепла и электричества.
Казахстан в свою очередь сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов, отметил президент России.
Ранее аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что Россия вряд ли начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири 2» до 2030 года, сторонам необходимо построить магистраль и договориться о цене топлива, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru