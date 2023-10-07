Россия запустила поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана

По словам российского лидера, реализация этого проекта будет полезна для всех трех государств. Так, по словам Путина, Узбекистан получит источник энергии, который гарантирует бесперебойную подачу тепла и электричества.

Казахстан в свою очередь сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов, отметил президент России.

Ранее аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что Россия вряд ли начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири 2» до 2030 года, сторонам необходимо построить магистраль и договориться о цене топлива, передает «Радиоточка НСН».

