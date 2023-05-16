«Торговать втихаря»: Санкции Казахстана и ОАЭ ударят по параллельному импорту

Вторичные санкции угрожают всем торговым партнерам России, особенно ОАЭ и Казахстану, заявил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов в беседе с НСН. Он отметил, что в случае официальных ограничений схемы параллельного импорта станут еще дороже, а торговать придется «втихаря».

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин накануне заявил, что ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, так как не хотят брать на себя соответствующие риски. О каких странах идет речь, он не уточнил.