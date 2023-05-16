«Торговать втихаря»: Санкции Казахстана и ОАЭ ударят по параллельному импорту
Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов заявил в эфире НСН, что Запад оказывает давление на всех российских партнеров.
Вторичные санкции угрожают всем торговым партнерам России, особенно ОАЭ и Казахстану, заявил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов в беседе с НСН. Он отметил, что в случае официальных ограничений схемы параллельного импорта станут еще дороже, а торговать придется «втихаря».
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин накануне заявил, что ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, так как не хотят брать на себя соответствующие риски. О каких странах идет речь, он не уточнил.
«Вторичные санкции угрожают в принципе всем, в основном активизировались по обходу санкций у нас Турция, Эмираты, Китай, Казахстан, все страны ЕАЭС, так или иначе, Грузия. Все эти страны должны будут выбрать: либо они подчиняются порядку, который основан на правилах НАТО, либо они действуют в своих интересах. Турция, например, умудряется одновременно торговать с Россией и Украиной, являясь членом НАТО. Оказывается большое давление на Венгрию еще. Давление будет по всем государствам», - отметил Семенов.
При этом он подчеркнул, что официальная позиция стран не помешает им тайно вести дела с Россией.
«Это приведет к удорожанию параллельного импорта, он будет более замаскирован, как это происходит с нашей нефтью. Арабские Эмираты и Казахстан играют наибольшую роль в параллельном импорте сейчас. Скорее всего, они будут высказывать риторику, что поддерживают санкции, а втихаря будут торговать», - заметил собеседник НСН.
Со своей стороны, директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский отметил, что вторичных санкций также боится Узбекистан. По его словам, при таком сценарии Россия будет использовать другие связи для поставок товаров.
«Там все страны, так или иначе, стремятся обезопасить себя от санкций, потому что они все-таки получают довольно много товаров разного рода европейских, американских, японских. В Узбекистане, например, получают комплектующие для автопрома. Конечно, у них есть опасения, что их тоже могут накрыть этими вторичными санкциями. Они максимально хотят обезопасить свои экономики. Но есть же масса товаров, которые только национальные – сырье, нефть, газ, хлопок и так далее, которые под санкции не попадают. Поэтому ничего такого не произойдет. Если есть какой-то компонент подсанкционный в товарах, то есть и другие страны, которые не боятся этого дела. Много вариантов, особо беспокоиться не надо», - резюмировал он.
Страны G7 не смогут ввести полный запрет на экспорт в Россию, заявил ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что укрепляется роль параллельного импорта, а также в целом перестраиваются торговые цепочки с акцентом на Китай.
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