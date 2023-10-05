Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре

Россия приступит к поставкам газа в Узбекистан и Казахстан в октябре текущего года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция его выступления ведется на портале мероприятия.

Компания «Газпром» заявила о новом рекорде суточных поставок газа в Китай

По словам главы государства, Россия начнет с поставок трех млрд кубометров топлива, впоследствии эти объемы могут быть увеличены.

Также Путин пояснил, что Россия вынуждена платить Украине за транзит газа на Запад, поскольку должна исполнять обязательства перед контрагентами.

Ранее «Газпром» возобновил поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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