Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре

По словам главы государства, Россия начнет с поставок трех млрд кубометров топлива, впоследствии эти объемы могут быть увеличены.

Также Путин пояснил, что Россия вынуждена платить Украине за транзит газа на Запад, поскольку должна исполнять обязательства перед контрагентами.

Ранее «Газпром» возобновил поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

