Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре
Россия приступит к поставкам газа в Узбекистан и Казахстан в октябре текущего года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция его выступления ведется на портале мероприятия.
По словам главы государства, Россия начнет с поставок трех млрд кубометров топлива, впоследствии эти объемы могут быть увеличены.
Также Путин пояснил, что Россия вынуждена платить Украине за транзит газа на Запад, поскольку должна исполнять обязательства перед контрагентами.
Ранее «Газпром» возобновил поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турция атаковала курдские формирования в Сирии
- «Ростех» начал поставки в войска артиллерийских орудий «Флокс»
- Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре
- Путин: ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации
- Путин: руководство России пока не определилось с будущим ЧВК
- Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат
- Контракты с Минобороны для участия в СВО заключили 335 тыс человек
- Директора фирмы задержали за взятку в два миллиона рублей
- Вучич заявил об откровенном разговоре с Зеленским в Испании
- Аксенов заверил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru