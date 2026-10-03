В Краснозаводске при разборе завалов на месте пожара нашли пять погибших
На химическом заводе в Краснозаводске закончены работы по устранению последствий пожара. В ходе разбора завалов спасатели нашли тела пяти человек. Об этом сообщил Алексей Лужецкий, временно исполняющий обязанности главы Сергиево‑Посадского городского округа.
В своём сообщении в «Максе» Лужецкий отметил: «Работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химического завода завершены. С прискорбием сообщаю — при разборе завалов обнаружены пятеро погибших».
Пожар вспыхнул на территории предприятия, в результате обрушилась часть зданий — общая площадь обрушения достигла 2 тысяч квадратных метров. Специалистам удалось локализовать возгорание и полностью потушить открытый огонь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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