В Краснозаводске при разборе завалов на месте пожара нашли пять погибших

В своём сообщении в «Максе» Лужецкий отметил: «Работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химического завода завершены. С прискорбием сообщаю — при разборе завалов обнаружены пятеро погибших».

Пожар вспыхнул на территории предприятия, в результате обрушилась часть зданий — общая площадь обрушения достигла 2 тысяч квадратных метров. Специалистам удалось локализовать возгорание и полностью потушить открытый огонь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

