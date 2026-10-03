Вагон задымился на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро

В одном из вагонов на Серпуховско‑Тимирязевской линии столичного метрополитена возникло задымление. Как сообщает РЕН ТВ, ЧП произошло в поезде, находившемся на станции «Тульская».

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В связи с инцидентом департамент транспорта Москвы на время расширил интервалы движения поездов на южном отрезке линии.

Сейчас профильные специалисты проводят осмотр состава, чтобы установить точные причины задымления, отмечается в публикации.

Ранее крупный пожар произошел в производственном ангаре на юго-востоке Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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