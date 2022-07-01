«Перспективы туманны»: Авиакомпании РФ стали регистрировать свои самолеты в других юрисдикциях
Обойти санкции можно единственным путем – перестать быть российскими авиакомпаниями, но это закроет для них внутренний рынок, - пояснил НСН авиаэксперт Павел Герасимов.
Российские авиаперевозчики занялись перерегистрацией своих самолетов в других юрисдикциях, чтобы обойти западные санкции, отметил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Все сейчас хотят обойти санкции. Azur Air уже передала часть самолетов турецкой авиакомпании. Тоже самое сейчас делает «AirBridgeCargo», поскольку является одним из самых крупнейших грузовых перевозчиков в мире. Им пошли навстречу и дали аэропорт Шарджи, где они будут развивать хабную систему в нейтральной юрисдикции», - привел примеры Павел Герасимов.
Российские авиакомпании, по словам эксперта, могут обойти санкции единственным путем.
«Перестать быть российской авиакомпанией. Это вопрос экономический, насколько внутренний рынок привлекателен перевозчиком», - сказал Павел Герасимов.
По сообщению «КоммерсантЪ», два российских перевозчика обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, а грузовая «AirBridgeCargo» планирует эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской «Etihad».
«Перспективы нашей авиации туманны. Если брать «AirBridgeCargo» и его дочку «Волга-Днепр», то даже российский самолет Ан-124 сейчас в Канаде под арестом. Два борта, которые у S7, они не могут эксплуатировать», - сказал Павел Герасимов.
Ранее НСН сообщала, что Россия лишится две трети гражданского авиапарка.
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