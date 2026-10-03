Эдди Мерфи впервые за карьеру снимется в сценарном сериале

Проект получил название «The Chairman», его готовят для стриминговой платформы Peacock. За разработку отвечает Мэттью Уэйнер — создатель культового сериала «Безумцы» и один из авторов сценария «Клана Сопрано». Для Мерфи это первый опыт работы в качестве ведущего актёра регулярного телесериала. При этом телевидение сыграло важную роль в становлении артиста: его путь в индустрии начался с участия в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Теперь 64‑летний актёр возвращается на ТВ, но уже в ином образе — в роли драматического персонажа.

Для Мэттью Уэйнера сериал может стать заметным возвращением в индустрию: после того как в 2018 году на Amazon завершился проект «Романовы», у сценариста долгое время не было новых запущенных работ. Производством «The Chairman» занимаются компании 101 Studios и Universal Television. Для 101 Studios этот сериал — первый проект в рамках соглашения с NBCUniversal, подписанного в прошлом году.

Среди других проектов с участием Эдди Мерфи — анимационная франшиза «Шрек». Актёр вновь озвучит жизнерадостного Осла: его голос прозвучит в «Шреке 5», выход которого запланирован на 2026 год. Кроме того, год назад на Netflix состоялась премьера документальной ленты «Быть Эдди», посвящённой жизни и карьере голливудской знаменитости.

Ранее стало известно, что третий сезон шоу «Уэнсдей» окажется последним. Такой вывод журналисты сделали на основании намёков дублёрши Дженны Ортеги, исполнительницы главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

