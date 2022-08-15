СМИ: В России могут узаконить перестановку запчастей на самолетах

Поправку могут утвердить в марте следующего года. Тасун обратился в Минтранс с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с лайнеров и переставлять их на другие самолеты. Это необходимо в том случае, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Предлагается разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных перевозчиков.

Напомним, российские авиаперевозчики из-за антироссийских санкций приступили к разборке лайнеров на запчасти. «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 ради использования деталей для других самолетов тех же моделей.

