СМИ: В России могут узаконить перестановку запчастей на самолетах

Министерство транспорта РФ приступило к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиаперевозчикам страны переставлять запчасти с одних самолетов на другие лайнеры, чтобы поддержать исправность летного парка, сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна в адрес министерства и на источники.

Российские авиакомпании разбирают самолеты из-за нехватки запчастей

Поправку могут утвердить в марте следующего года. Тасун обратился в Минтранс с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с лайнеров и переставлять их на другие самолеты. Это необходимо в том случае, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Предлагается разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных перевозчиков.

Напомним, российские авиаперевозчики из-за антироссийских санкций приступили к разборке лайнеров на запчасти. «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 ради использования деталей для других самолетов тех же моделей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансАвиацияСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры