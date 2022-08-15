СМИ: В России могут узаконить перестановку запчастей на самолетах
Министерство транспорта РФ приступило к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиаперевозчикам страны переставлять запчасти с одних самолетов на другие лайнеры, чтобы поддержать исправность летного парка, сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна в адрес министерства и на источники.
Поправку могут утвердить в марте следующего года. Тасун обратился в Минтранс с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с лайнеров и переставлять их на другие самолеты. Это необходимо в том случае, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Предлагается разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных перевозчиков.
Напомним, российские авиаперевозчики из-за антироссийских санкций приступили к разборке лайнеров на запчасти. «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 ради использования деталей для других самолетов тех же моделей.
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