Квартира в Москве может достаться жене и детям Кашпировского в наследство
Вероятное наследство семьи Анатолия Кашпировского — психотерапевта и экстрасенса — может ограничиться единственной квартирой в Москве, сообщает газета KP.RU.
Как уточняется, в собственности у Кашпировского практически не было имущества. Речь идёт о квартире площадью 55,9 кв. м на Митинской улице, но даже она, возможно, не оформлена на семью.
Издание отмечает, что ещё при жизни экстрасенс мог переоформить жильё на супругу Гулизар — в этом случае вопрос о разделе наследства отпадет.
В начале июля в СМИ появилась информация о том, что Кашпировский перенёс экстренную операцию: ему провели стентирование после того, как он пытался самостоятельно лечиться от рака. Тогда же стало известно, что все запланированные «лечебные сеансы» он перенёс на сентябрь.
Директор Кашпировского ранее поделился подробностями о последних минутах жизни экстрасенса. Анатолий Кашпировский ушёл из жизни 3 октября, ранним утром, в возрасте 87 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- NZZ заподозрила Россию в странных случаях с туалетами в домах финских депутатов
- Депутат Милонов: Смерть Кашпировского искоренит эпоху экстрасенсов
- В Молдавии заявили о падении трех ракет и двух беспилотников
- Матвей Сафонов покинул сборную России перед игрой с Намибией
- Квартира в Москве может достаться жене и детям Кашпировского в наследство
- Вагон задымился на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро
- В Краснозаводске при разборе завалов на месте пожара нашли пять погибших
- Эдди Мерфи впервые за карьеру снимется в сценарном сериале
- «Читай-город»: Продажи подарочных сертификатов перед Днем учителя выросли на 30%
- Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя за свободу $90 тысяч