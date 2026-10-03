Квартира в Москве может достаться жене и детям Кашпировского в наследство

Как уточняется, в собственности у Кашпировского практически не было имущества. Речь идёт о квартире площадью 55,9 кв. м на Митинской улице, но даже она, возможно, не оформлена на семью.

Издание отмечает, что ещё при жизни экстрасенс мог переоформить жильё на супругу Гулизар — в этом случае вопрос о разделе наследства отпадет.

В начале июля в СМИ появилась информация о том, что Кашпировский перенёс экстренную операцию: ему провели стентирование после того, как он пытался самостоятельно лечиться от рака. Тогда же стало известно, что все запланированные «лечебные сеансы» он перенёс на сентябрь.

Директор Кашпировского ранее поделился подробностями о последних минутах жизни экстрасенса. Анатолий Кашпировский ушёл из жизни 3 октября, ранним утром, в возрасте 87 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

