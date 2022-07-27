«Интересный опыт»: В России указали на новые технологии Ирана в ремонте самолетов

Накануне сообщалось, что вместо Boeing и Airbus ремонтировать самолеты в России теперь будет Иран. Оттуда же будут поставляться авиационные детали и оборудование.

«Иран находится под санкциями, которые затрагивают и гражданскую авиацию, уже достаточно давно. При этом Иран сегодня эксплуатирует самолеты западного производства, примерно сопоставимые с теми, что есть в партии российских авиакомпаний. Опыт Ирана по эксплуатации таких самолетов в условиях санкций, безусловно, будет для России интересен. Для ряда позиций, комплектующих и систем иранская авиационная промышленность освоила ремонтные технологии и может какие-то комплектующие ремонтировать и восстанавливать. Еще для ряда систем производятся неоригинальные запчасти, которые, однако, подтвердили свою пригодность к использованию», - сказал Пантелеев.

По его словам, на сегодняшний день не имеет значения, на сколько дороже будет обслуживание самолетов в Иране, чем у производителей. Пантелеев отметил, что на первом месте сейчас стоят качество работ и безопасность полетов.