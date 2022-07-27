«Интересный опыт»: В России указали на новые технологии Ирана в ремонте самолетов
Россия получит большой опыт от Ирана в сфере ремонта и обслуживания самолетов, а стоимость абсолютно не важна, отметил в эфире НСН директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.
Иран сможет ремонтировать российские самолеты, авиационная промышленность страны долгое время находится под санкциями и уже освоила новые технологии, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что вместо Boeing и Airbus ремонтировать самолеты в России теперь будет Иран. Оттуда же будут поставляться авиационные детали и оборудование.
«Иран находится под санкциями, которые затрагивают и гражданскую авиацию, уже достаточно давно. При этом Иран сегодня эксплуатирует самолеты западного производства, примерно сопоставимые с теми, что есть в партии российских авиакомпаний. Опыт Ирана по эксплуатации таких самолетов в условиях санкций, безусловно, будет для России интересен. Для ряда позиций, комплектующих и систем иранская авиационная промышленность освоила ремонтные технологии и может какие-то комплектующие ремонтировать и восстанавливать. Еще для ряда систем производятся неоригинальные запчасти, которые, однако, подтвердили свою пригодность к использованию», - сказал Пантелеев.
По его словам, на сегодняшний день не имеет значения, на сколько дороже будет обслуживание самолетов в Иране, чем у производителей. Пантелеев отметил, что на первом месте сейчас стоят качество работ и безопасность полетов.
«В краткосрочной перспективе важны не параметры стоимости. Важно, чтобы качество выполняемых работ по поддержанию летной годности парка российских авиакомпаний было высоким. Важно, чтобы полеты были безопасными и не прекращались из-за того, что воздушные суда не имеют должного обслуживания и не получают необходимых комплектующих», - указал Пантелеев.
Также он выразил уверенность в том, что если обслуживание и станет дороже, то это никак не отразится на стоимости авиабилетов.
«Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с оснащением авиакомпаний российскими самолетами, должны решаться так, чтобы стоимость новых самолетов не перекладывать на потребителя. Уверен, что аналогичный подход будет применяться и в вопросе поддержания летной годности существующего парка российских судов иностранного производства. То есть, если обслуживание в нынешних условиях станет дороже, чем раньше – это не должно стать основанием для повышения стоимости авиабилета», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
Кроме того, директор «Авиапорта» подчеркнул, что необходимо будет решить все правовые вопросы по поводу использования запчастей из Ирана.
«Если российские авиационные власти будут принимать разрешительные документы, которые иранские власти выдали местным производителям, то в таком случае использование запчастей из Ирана будет легально. Если российские власти в этом плане не будут доверять авиационным властям Ирана, то сотрудничество не состоится», - добавил он.
Ранее, 25 июля, президент России Владимир Путин заявил, что затраты на развитие авиационной отрасли страны и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров. Он также отметил, что у России есть уникальные возможности для развития и реализации потенциала в авиастроении, несмотря на трудности, возникшие из-за санкций и неадекватных решений Запада.
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