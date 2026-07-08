«Мы — не Америка»: Финансовый аналитик призвал осторожно инвестировать в акции
Падение фондового рынка мало отразится на жизни большинства россиян, а вот проблемы на рынке облигаций могут быть чувствительны, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Затяжное падение рынка акций в России может как продолжиться, так и обратиться вспять, однако гораздо большее значение для экономики и граждан имеет рынок облигаций, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Падение российского фондового рынка длится 17 недель подряд, передают «Известия» со ссылкой на аналитиков. 7 июля индекс Мосбиржи опускался до 2117 пунктов — это минимальные значения с декабря 2022 года. С начала года рынок ценных бумаг в стране потерял почти четверть стоимости, а за первую неделю июля падение составило около 9%. Голубовский отметил, что такое явление наблюдает впервые. Однако тенденция на падение может как продолжится, так и смениться ростом.
«Наш рынок акций — это несущественный фактор. Мы — не Америка, где значительный объем сбережений населения находится в акциях. У нас очень значительный объем сбережений находится на депозитах в банках. Поэтому для нас гораздо важнее стабильность банковской системы, а она напрямую связана со стабильностью рынка государственного долга. Потому что активы банков — это облигации федерального займа. На рынке облигаций ситуация тоже не очень хорошая, потому что индекс RGBI — индекс облигаций — у нас тоже здорово провалился. Сейчас он, правда, пытается расти, что указывает на то, что худшее, может быть, позади. Но если длинные бумаги продолжат валиться дальше, это большая неприятность. Поэтому здесь нужно предпринимать меры по стабилизации. Будем надеяться на то, что Центральный Банк на эту ситуацию будет реагировать», — поделился мнением эксперт.
Он подчеркнул, что острая ситуация на рынке облигаций сейчас гораздо чувствительнее, чем на рынке акций.
«Рынок облигаций гораздо важнее, потому что от него непосредственно зависит уже финансовое благосостояние компаний. Этот рынок говорит, на каких условиях компании могут занимать на рынке публичного долга. Сейчас условия заимствования очень жесткие. Для крупных корпораций это не критично, но для среднего бизнеса, чьи бонды входят в сегмент высокодоходного долга, продолжение этой стрессовой ситуации может привести к тому, что пойдут дефолты. Уже довольно громкие дефолты были в этом сегменте. Не хотелось бы, чтобы подобного рода эксцессы повторялись. Если инвесторы утратят доверие к этому сегменту рынка, компании просто останутся без денег, потому что для них возможность привлекать средства с облигационного рынка достаточно важна», — рассказал собеседник НСН.
Голубовский отметил, что именно рынок облигаций может подтянуть за собой рынок акций. Он считает этот период удачным для вложений, хотя и рискованным. Поэтому тем, кто хочет вкладываться, рекомендует приобретать ценные бумаги на небольшую долю портфеля.
«Если сейчас индекс RGBI развернется вверх, то есть стабилизируется долговой рынок, рынок акций будет расти. Для этого, в принципе, сложились условия. Поэтому тем, кто хочет взять на себя риск, я только предупреждаю, что риск немаленький, может оказаться так, что сделки на покупку, которую вы сделаете сейчас, позволят вам досрочно выйти на пенсию. А может быть и нет. Я покупаю, впервые за очень длительный период времени, хотя мне рынок акций российских был не интересен больше года. Я ждал этого падения. Но я даже сам смотрю на свои сделки и понимаю, что это авантюра. Поэтому покупать нужно на небольшую долю портфеля», — сообщил он.
Голубовский также добавил, что несмотря на падение капитализации компаний на фондовом рынке, на ценах, производительности компании и зарплатах сотрудниках это не должно сказаться. Он подчеркнул, что капитализация — это показатель, который отражает ожидания по прибылям и дивидендным выплатам.
Ранее Дмитрий Голубовский в беседе с НСН называл «иллюзией пассивного дохода» хранение сбережений на депозитам. Аналитик подчеркнул, что ставки по вкладам близки к показателям инфляции, что по сути «съедает» доход.
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