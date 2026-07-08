Голубовский отметил, что именно рынок облигаций может подтянуть за собой рынок акций. Он считает этот период удачным для вложений, хотя и рискованным. Поэтому тем, кто хочет вкладываться, рекомендует приобретать ценные бумаги на небольшую долю портфеля.

«Если сейчас индекс RGBI развернется вверх, то есть стабилизируется долговой рынок, рынок акций будет расти. Для этого, в принципе, сложились условия. Поэтому тем, кто хочет взять на себя риск, я только предупреждаю, что риск немаленький, может оказаться так, что сделки на покупку, которую вы сделаете сейчас, позволят вам досрочно выйти на пенсию. А может быть и нет. Я покупаю, впервые за очень длительный период времени, хотя мне рынок акций российских был не интересен больше года. Я ждал этого падения. Но я даже сам смотрю на свои сделки и понимаю, что это авантюра. Поэтому покупать нужно на небольшую долю портфеля», — сообщил он.

Голубовский также добавил, что несмотря на падение капитализации компаний на фондовом рынке, на ценах, производительности компании и зарплатах сотрудниках это не должно сказаться. Он подчеркнул, что капитализация — это показатель, который отражает ожидания по прибылям и дивидендным выплатам.

Ранее Дмитрий Голубовский в беседе с НСН называл «иллюзией пассивного дохода» хранение сбережений на депозитам. Аналитик подчеркнул, что ставки по вкладам близки к показателям инфляции, что по сути «съедает» доход.

