Мошенники взломали Telegram-каналы Ксении Собчак

Отмечается, что все посты, опубликованные в указанных каналах начиная с 14:00 мск, не имеют к холдингу никакого отношения.

«Не переходите ни по каким ссылкам, которые могут там появиться, будьте осторожны с фейковыми сообщениями в каналах. Мы работаем над восстановлением доступа», - говорится в сообщении.

Ранее независимый эксперт по информационной безопасности Дмитрий Бондарь заявил «Радиоточке НСН», что взлом корпоративных информационных систем через активные учетные записи бывших сотрудников происходит из-за человеческого фактора.