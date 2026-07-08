Мошенники взломали Telegram-каналы Ксении Собчак
Входящие в медиахолдинг Ксении Собчак Ostorozhno Media Telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак» были взломаны. Об этом сообщает также входящий в группу Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что все посты, опубликованные в указанных каналах начиная с 14:00 мск, не имеют к холдингу никакого отношения.
«Не переходите ни по каким ссылкам, которые могут там появиться, будьте осторожны с фейковыми сообщениями в каналах. Мы работаем над восстановлением доступа», - говорится в сообщении.
Ранее независимый эксперт по информационной безопасности Дмитрий Бондарь заявил «Радиоточке НСН», что взлом корпоративных информационных систем через активные учетные записи бывших сотрудников происходит из-за человеческого фактора.
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