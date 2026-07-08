Выбирая школу для ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС), важно думать о его безопасности и комфорте. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог-дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых.

По ее словам, желательно, чтобы такой ребенок стремился к лидерству среди равных, а не был отстающим.