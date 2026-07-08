Психолог объяснила, в какую школу лучше отдать ребёнка с аутизмом

Ребенку с РАС лучше учиться среди равных, в среде, где он сможет добиться лидерства, а не станет изгоем, сказала НСН Екатерина Седых.

Выбирая школу для ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС), важно думать о его безопасности и комфорте. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог-дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых.

По ее словам, желательно, чтобы такой ребенок стремился к лидерству среди равных, а не был отстающим.

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«Закон об инклюзии, принятый в 2014 году, дал право родителям отдавать ребенка в любую школу. Даже если ребенку хорошо бы пойти в коррекционную школу, родители хотят пойти в то учебное заведение, которое находится рядом, под ребенка там организуются условия. И мне вспоминаются слова моей бабушки, которая говорила мамам своих учеников с задержкой психического развития: “Подумай, ты хочешь, чтобы твой ребенок был последним в городе или первым на деревне?” Нужно анализировать каждый конкретный случай. Например, отдавая ребенка в коррекционную школу, где он будет среди равных, родители переживают, что он не будет тянуться к лучшему критерию, и хотят его поместить в другую среду, к типичным сверстникам. Но будет ли ребенку там безопасно и комфортно, потому что дети — довольно жестокие? Если же ребенок находится в среде равных и он успешен, то он учится лидерству. Есть много факторов, которые нужно обсудить с родителями, и они действительно могут реализовать свое право отдать ребенка в любое образовательное учреждение», — сказала Седых.

Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс заявила, что ребенок с РАС может быть талантливым, просто этот талант нужно раскрыть.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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