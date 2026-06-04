«Все зависит от того, к чему вы готовы. Если вы готовы заниматься фондовым рынком, то, конечно, он открывает гораздо более широкие возможности, но для этого надо будет заключить соглашение с каким-то брокером, банком или финансовой компанией. Я, например, очень люблю покупать замещающие облигации. Но если вам хочется более ленивой и спокойной жизни, можно, конечно, положить деньги на депозит, но депозиты тоже есть разные. В любом случае все зависит от вашей фантазии и готовности напрячь серое вещество. Это советы для рядовых россиян — к бизнесу они не имеют отношения. Миллион рублей или 500 тысяч рублей — принципиальной разницы нет. Понятно, что если у вас есть только полмиллиона, вам недоступны вложения в недвижимость, но для депозита или финансового рынка это суммы одного порядка», — сказал Нечаев.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что ставки по депозитам сегодня практически не отличаются от реальной инфляции, поэтому доход просто «съедается». Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

