Экс-министр экономики объяснил россиянам, куда вложить миллион
Сегодня можно как положить деньги на депозиты, так и успешно играть на фондовом рынке, все зависит от фантазии и умения рассчитывать риски, сказал НСН Андрей Нечаев.
Фондовый рынок открывает гораздо больше возможностей для инвестиций, однако вложение денег на банковские депозиты — более спокойная стратегия. Об этом НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Глава ВТБ Андрей Костин на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, куда лучше вложить миллион рублей. По его словам, в текущих реалиях деньги лучше положить на банковские депозиты, при этом в портфель можно добавлять и корпоративные облигации надежных компаний. По словам Нечаева, куда большие возможности открывает фондовый рынок.
«Все зависит от того, к чему вы готовы. Если вы готовы заниматься фондовым рынком, то, конечно, он открывает гораздо более широкие возможности, но для этого надо будет заключить соглашение с каким-то брокером, банком или финансовой компанией. Я, например, очень люблю покупать замещающие облигации. Но если вам хочется более ленивой и спокойной жизни, можно, конечно, положить деньги на депозит, но депозиты тоже есть разные. В любом случае все зависит от вашей фантазии и готовности напрячь серое вещество. Это советы для рядовых россиян — к бизнесу они не имеют отношения. Миллион рублей или 500 тысяч рублей — принципиальной разницы нет. Понятно, что если у вас есть только полмиллиона, вам недоступны вложения в недвижимость, но для депозита или финансового рынка это суммы одного порядка», — сказал Нечаев.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что ставки по депозитам сегодня практически не отличаются от реальной инфляции, поэтому доход просто «съедается». Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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