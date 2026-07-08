***

Начиная со вчерашнего дня, в «Кривую линию» обращаются зоозащитники и волонтеры, обеспокоенные судьбой собаки Моники, попавшей к блогеру Олегу Баласяну из подмосковной деревни Красновские Выселки. Волонтер Диана Михайлова рассказала НСН, что три недели назад отдала щенка женщине с ребенком, однако он внезапно оказался у блогера, который давно находится в «черном списке» зоозащитников. Они называют Баласяна трэш-блогером и обвиняют в гибели, как минимум двух собак, Графа и Миры. На новом видео появилась уже Моника.

«Развитие сюжета было следующим. Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе для нее щенка в семью. Она вызывает к себе доверие, говорит, что является волонтером, ее знают в приюте Щербинки, отдавали кошек. Создает о себе такое благоприятное впечатление, рассказывая о том, как будет здорово и хорошо жить этот щенок в Москве, приходит за щенком с 10-летним ребенком. На самом деле, взяв щенка у меня, она тут же передала его третьему лицу, вот этому Олегу Баласяну, о существовании которого я, естественно, не знала. На следующий день мне начинают писать люди, которые создали чат по нему после громкой истории с питбулем Графом», - рассказала волонтер.

Она отметила, что опасается за жизнь Моники, но забрать ее назад не получается. На все просьбы о помощи представители властей отвечают отказом. Волонтер напомнила, что после гибели Графа также отказали в возбуждении дела.

«Эти взятые им беспородные собаки служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того, чтобы снимать платный трэш-контент, ему нужны новые жертвы. Новых жертв он приобретает с помощью подставных лиц, так как сам он давно уже в "черных списках везде" у всех волонтеров. Сразу же было обращение в дежурную часть Серебряных Прудов, мы были в полиции, в прокуратуре, у всех. Все отказываются помогать нам в этом», - подчеркнула собеседница НСН.

Мы попросили губернатора Подмосковья и руководство МВД России выяснить, что происходит с животными в Красновских Выселках.

***

Ну а жители подмосковной деревни Катчиково устали бороться с автобеспределом. В прошлом году на ее единственной дороге положили хороший асфальт. С тех пор и днем, и ночью там носятся машины, пугая детей и пенсионеров.

«Наша деревня находится вдали от трассы, в лесу, параллельно трассе. Положили асфальт, но не поставили никакие знаки ограничения скорости, нет "лежачих полицейских". Машины стали объезжать трассу по нашей деревне. Как они едут по трассе со скоростью 70-80 километров в час, они также едут по деревне. При этом к нам в деревню очень много детей приезжает на лето, живет много пожилых людей. Дома стоят прямо рядом с дорогой, а они носятся, выйти на улицу страшно, отпустить детей куда-то тоже страшно», - возмутилась в беседе с НСН одна из местных жительниц.

Мы обратились в ГИБДД с просьбой обеспечить безопасность жителей Катчиково.